Plus Montabaur BBC macht Titelverteidiger das Leben schwer: Bezirksligist Montabaur überzeugt gegen Regionalligist Bad Bergzabern Die Vorzeichen waren eindeutig, doch das Ergebnis hielt sich absolut im Rahmen: Im Viertelfinale des BVRP-Pokals mussten sich die Bezirksliga-Basketballer dem Regionalliga-Team des TV Bad Bergzabern nur mit 70:85 (33:44) geschlagen geben. Es war am Ende vor allem die Erfahrung, die den Unterschied machte.

Bad Bergzabern galt nicht nur beim Gastspiel in der Kreissporthalle als klarer Favorit, sondern wird als doppelter Titelverteidiger auch im Wettbewerb insgesamt hoch gehandelt. Der dritte Pokalsieg in Folge ist das erklärte Ziel. Pech für die Westerwälder, dass sie ausgerechnet in diesem Spiel krankheitsbedingt auf ihren Trainer Daniel Korte verzichten ...