Die EPG Baskets Koblenz treten in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A auf der Stelle. Bei den Nürnberg Falcons unterlag die Mannschaft von Trainer Pat Elzie vor 2611 Zuschauern deutlich mit 70:84 (37:47). Schon am Mittwochabend (19.30 Uhr) sind die Rhein-Mosel-Städter wieder gefordert. In der CGM Arena auf dem Koblenzer Oberwerth werden die Kirchheim Knights erwartet.