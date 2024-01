Plus Koblenz Baskets in CGM Arena gefordert: Hinspielniederlage ist noch präsent – Koblenzer empfangen Nürnberg Mit den EPG Baskets Koblenz und den Nürnberg Falcons treffen am Samstagabend in der CGM Arena (19.30 Uhr) zum Rückrundenauftakt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zwei formschwache Mannschaften aufeinander, die ihren eigenen Erwartungen derzeit hinterher hinken. Von Lutz Klattenberg

Die zweite Saisonhälfte in der Pro A verläuft nicht ganz deckungsgleich mit der Hinserie, und so kommt es, dass lediglich vier Wochen nach dem Hinspiel in Nürnberg nun bereits das Rückspiel auf dem Oberwerth stattfindet. Beide Teams gehen mit sechs Siegen aus 17 Partien in die Rückrunde und stehen damit derzeit ...