Plus Trier/Linz 103:18! Linzer Oberliga-Basketballerinnen deklassieren Trier Zum Jahresabschluss haben die Oberliga-Basketballerinnen des BBC Linz noch einmal ein Highlight-Spiel abgeliefert. Eine Woche nach der unglücklichen Niederlage beim verlustpunktfreien Tabellenführer ATSV Saarbrücken deklassierten die Schützlinge von Trainer Thomas Modrack die TVG Baskets Trier in deren Halle mit sage und schreibe 103:18 und gehen als erster Verfolger in die kurze Winterpause. Von Stefan Kieffer

Die Gastgeberinnen mussten in der Halle am Mäusheckerweg auf Rebecca Kram und Lea Christmann verzichten und waren ohne ihre beiden besten Korbschützinnen „kein Oberliga-taugliches Team“, stellte Modrack fest. „Sie haben uns leidgetan“, gestand der Linzer Trainer, „aber deshalb darf man doch nicht die Intensität runterfahren.“ So sah der erfahrene Coach ...