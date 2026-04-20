Luca Stolz auf Rang vier Tragischer Unfall überschattet 24 Stunden-Quali-Rennen Jürgen Augst 20.04.2026, 10:23 Uhr

i GER, Motorsport, ADAC Ravenol 24H Qualifiers, Nuerburgring, Rennen 2, Nuerburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland, 19.04.2026 #80 Luca Stolz (Brachbach/GER) / Fabian Schiller (Troisdorf/GER) / Maro Engel (Monaco/MCO), Mercedes-AMG GT3 Evo, Team: Winward Racing (GER) Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJog

Ein tragischer Unfall überschattet das Quali-Rennen am Nürburgring. Der Motorsport stand während des Wochenendes im Hintergrund, Luca Stolz aus Brachbach verpasste knapp das Podium.

﻿ Das mit Spannung und Vorfreude erwartete Qualifikationsrennen zum ADAC 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring stand am Wochenende unter keinem guten Stern. Kurz nach dem Start des ersten Rennens am Samstag, kollidierten in Runde drei sieben Fahrzeuge und sorgten für einen Rennabbruch mit der roten Flagge.







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