Ein tragischer Unfall überschattet das Quali-Rennen am Nürburgring. Der Motorsport stand während des Wochenendes im Hintergrund, Luca Stolz aus Brachbach verpasste knapp das Podium.
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Das mit Spannung und Vorfreude erwartete Qualifikationsrennen zum ADAC 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring stand am Wochenende unter keinem guten Stern. Kurz nach dem Start des ersten Rennens am Samstag, kollidierten in Runde drei sieben Fahrzeuge und sorgten für einen Rennabbruch mit der roten Flagge.