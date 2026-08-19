Die Förderung von Tom Kalender ist für Klaus Landgraf vom ersten Tag an eine Herzensangelegenheit. Mit dem zweiten Platz beim DTM-Heimrennen auf dem Nürburgring wurde deutlich, dass der Bad Kreuznacher das richtige Näschen als Talentspäher hat.
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Klaus Landgraf strahlte über das ganze Gesicht. Für den Teamchef des Mercedes-AMG-Teams Landgraf war der zweite Platz seines erst 18-jährigen Piloten Tom Kalender beim DTM-Heimspiel auf dem Nürburgring etwas ganz Besonderes, schließlich hat sich Landgraf die Förderung ambitionierter Rennfahrer auf die Fahnen geschrieben.