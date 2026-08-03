Brachbacher gewinnt Ruhr-Pokal Luca Stolz und sein nachträgliches Geburtstagsgeschenk Jürgen Augst 03.08.2026, 13:18 Uhr

i Luca Stolz machte sich mit dem Gesamtsieg beim siebten Lauf der NLS auf dem Nürburgring nachträglich das schönste Geburtstagsgeschenk zu seinem 31. Geburtstag, den der Brachbacher in der Vorwoche feiern konnte. Zusammen mit Ralf Aron sicherte er sich im Winward Mercedes-AMG GT3 Evo einen überzeugenden Start-Ziel-Sieg. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Luca Stolz triumphiert beim NLS Ruhr-Pokal-Rennen. Mit einem perfekt abgestimmten Team holt der Brachbacher den Sieg. Auch weitere Rennfahrer aus dem Kreis Altenkirchen und dem Westerwald überzeugten bei bestem Wetter.

Mit dem „KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen“ beendete die Nürburgring Langstrecken-Serie die Sommerpause und geht mit einem um zwei Rennstunden verlängerten siebten Saisonlauf in die zweite Hälfte des Rennjahres. Im Feld der 132 Teams, die sich am Samstag auf die Hatz durch die 24,378 Kilometer lange „Grüne Hölle“ des Eifelkurses begaben, waren auch einige Rennfahrer aus dem Kreis Altenkirchen, die um Siege, gute Platzierungen und die Erlangung der ...







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