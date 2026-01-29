Ein nahezu fehlerfreies Rennen, eine Safety-Car-Phase von über 6,5 Stunden und ein packender Kampf um das Podium: Luca Stolz sicherte sich beim 24-Stunden-Klassiker in Daytona mit dem Mercedes-AMG GT3 Evo seinen zweiten Podestplatz in nur acht Tagen.
Das zweite 24-Stunden-Rennen innerhalb von nur acht Tagen stand für den Brachbacher Mercedes-AMG-Rennprofi Luca Stolz am Wochenende bei einem Klassiker im Endurance-Rennsport, der 64. Ausgabe der „Rolex 24 of Daytona“ auf dem frühen Terminkalender.