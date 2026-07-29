Schnellste Runde für Buus
Heimische Protagonisten holen Punkte in Oschersleben
Bastian Buus im Land-Motorsport Porsche 91 GT3 R Evo verzeichnete über das gesamte DTM-Wochenende in der Motorsport Arena in Osc
Bastian Buus im Land-Motorsport Porsche 91 GT3 R Evo verzeichnete über das gesamte DTM-Wochenende in der Motorsport Arena in Oschersleben einen stetigen Aufwärtstrend.
Jürgen Augst/Ingo Schmitz/byJogi. Jürgen Augst/Ingo Schmitz/byJog

Motorsport in der DTM: In Oschersleben gab es spannende Rennen mit einem starken Auftritt von Bastian Buus und einem herausfordernden Wochenende für Tom Kalender. Beide sammelten wichtige Punkte.

Lesezeit 2 Minuten
Das fünfte von insgesamt acht Rennwochenenden der DTM läutete in der Motorsport-Arena in Oschersleben mit den Meisterschaftsläufen neun und zehn die zweite Saisonhälfte ein. Auf dem 3,667 Kilometer langen Kurs in der Magdeburger Börde ging es dabei auch für Tom Kalender aus Hamm/Sieg im Mercedes-AMG GT3 Evo des Teams von AMG Team Landgraf als auch für Bastian Buus (Dänemark) im Porsche 911 GT3 R Evo der Niederdreisbacher Mannschaft von ...
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