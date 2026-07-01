Westerwälder auf Überholspur Förder und Fuchs führen EM-Wertung zur Halbzeit an 01.07.2026, 15:53 Uhr

i Sie ließen in der ersten Hälfte der GT4-Europameisterschaft die Muskeln spielen: Enrico Förderer aus Leuterod (rechts) und Cedric Fuchs aus Holzappel (links) führen das internationale Championat nach drei von sechs Rennen an. Förderer, SRO

Zwei junge Westerwälder überzeugen in der GT4-Europameisterschaft und führen das Klassement zur Halbzeit an. Auch im belgischen Spa-Francorchamps stellten Enrico Förderer aus Leuterod und Cedric Fuchs aus Holzappel ihre Klasse unter Beweis.

Es war ein hartes Stück Arbeit im belgischen Spa-Francorchamps, aber sie haben es geschafft: Nach den ersten drei von insgesamt sechs Rennen der GT4-Europameisterschaft führen die beiden Westerwald-Youngster Enrico Förderer (19 Jahre) aus Leuterod und Cedric Fuchs (20 Jahre) aus Holzappel das internationale Championat weiterhin an.







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