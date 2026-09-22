Tolles Event in der Eifel Ein Festtag für Freunde des historischen Motorsports ¶ Jürgen C. Braun 22.09.2026, 16:31 Uhr

i Der historische Motorsport boomt: In der Startaufstellung auf dem Nürburgring war der Andrang riesengroß. Jürgen C. Braun

Strahlendes Sommerwetter, viele Zuschauer, gute Stimmung, attraktiver Rennsport: Das war der Saisonabschluss der neuen DHLM beim traditionsreichen 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring.

Nürburgring. Ralf Schall (57, Mercedes-Benz 190E) ist der erste Meister der neuen Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft. Beim sogenannten Doubleheader des 1000-Kilometer-Rennens nutzten den Gebrüdern Georg und Björn Griesemann (Porsche 911 RSR) auch der zweite und dritte Gesamtsieg in vier Rennen nichts, weil sie im ersten Lauf, dem 24-Stunden-Qualifiers, punktlos geblieben waren.







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