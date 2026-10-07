Entscheidungen fallen Auf dem Nürburgring wird am Samstag der Meister gekrönt Jürgen C. Braun 07.10.2026, 13:45 Uhr

i Am Samstag, beim letzten Rennen der Langstreckenserie, fallen auf dem Nürburgring die Entscheidungen. Ottmar Arenz

Finales Duell auf dem Nürburgring: Die VLN-Serie verspricht viel Spannung. Wer krönt sich zum Meister? Die Nett-Brüder haben im packenden Finale der Langstreckenklasse alle Chancen.

Spannender und enger an der Tabellenspitze des VLN-Championats geht es kaum noch: Nach neun von zehn Rennen, davon acht über vier und eines über sechs Stunden, fällt erst im allerletzten Rennen der ADAC Nürburgring Langstreckenserie, der zweiten Sportwarte-Trophy, an diesem Samstag die Entscheidung.







Artikel teilen

Artikel teilen