Entscheidungen fallen
Auf dem Nürburgring wird am Samstag der Meister gekrönt
Am Samstag, beim letzten Rennen der Langstreckenserie, fallen auf dem Nürburgring die Entscheidungen.
Am Samstag, beim letzten Rennen der Langstreckenserie, fallen auf dem Nürburgring die Entscheidungen.
Ottmar Arenz

Finales Duell auf dem Nürburgring: Die VLN-Serie verspricht viel Spannung. Wer krönt sich zum Meister? Die Nett-Brüder haben im packenden Finale der Langstreckenklasse alle Chancen.

Lesezeit 2 Minuten
Spannender und enger an der Tabellenspitze des VLN-Championats geht es kaum noch: Nach neun von zehn Rennen, davon acht über vier und eines über sechs Stunden, fällt erst im allerletzten Rennen der ADAC Nürburgring Langstreckenserie, der zweiten Sportwarte-Trophy, an diesem Samstag die Entscheidung.
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