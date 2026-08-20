Nach Unwetter im Westerwald Sturmschäden: Lauf in Zehnhausen steht auf der Kippe Marco Rosbach 20.08.2026, 09:26 Uhr

i Ob am Freitagabend der Startschuss zur elften Auflage des Jedermannlaufs in Zehnhausen fallen kann, war am Donnerstagmorgen noch nicht abzusehen. Marco Rosbach

Es ging rasend schnell am Mittwochabend. Binnen Sekunden wurde vielerorts im südlichen Westerwald aus Wind ein heftiger Sturm. Die Schäden sind teils immens und auch am Morgen danach noch nicht abzusehen. Erste Veranstaltungen stehen auf der Kippe.

Nach Stationen in Neuhäusel, Boden, Windhagen, Niederelbert, Winden und Waldbreitbach sollte der Wäller Lauf-Cup (WLC) am Freitagabend in Zehnhausen in die siebte Runde gehen. Doch ob die Teilnehmer des Jedermannlaufs dort wie geplant auf die Strecke geschickt werden können, ist nach dem Unwetter, das am Mittwochabend über weite Teile des südlichen Westerwalds gezogen ist und vielerorts eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, mehr als ...







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