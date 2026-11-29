Südkorea beeindruckt MTVlerin Melanie Opps Plan geht auf und beschert WM-Silber Olaf Paare 29.11.2026, 13:44 Uhr

i Melanie Opp vom MTV Bad Kreuznach freute sich nach der Siegerehrung im Stabhochsprung mit dem Maskottchen der Masters-WM über ihre Silbermedaille. Opp

Melanie Opp ist eine Weltenbummlerin, wenn es um die Teilnahme an Leichtathletik-Großereignissen geht. Ihre neunte Weltmeisterschaft führte sie nach Südkorea, wo sie eine Silbermedaille gewann.

Als Vizeweltmeisterin kehrte Melanie Opp vom MTV Bad Kreuznach von den Masters-Weltmeisterschaften der Leichtathleten im südkoreanischen Daegu nach Hause zurück. Die 51-Jährige sicherte sich im Stabhochsprung der Altersklasse W50 die Silbermedaille.Die Titelkämpfe in Südkorea waren bereits die neunten Weltmeisterschaften der Senioren, an denen die Bad Kreuznacherin teilnahm, siebenmal startete sie bei Freiluft-Veranstaltungen, zweimal bei ...







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