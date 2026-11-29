Melanie Opp ist eine Weltenbummlerin, wenn es um die Teilnahme an Leichtathletik-Großereignissen geht. Ihre neunte Weltmeisterschaft führte sie nach Südkorea, wo sie eine Silbermedaille gewann.
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Als Vizeweltmeisterin kehrte Melanie Opp vom MTV Bad Kreuznach von den Masters-Weltmeisterschaften der Leichtathleten im südkoreanischen Daegu nach Hause zurück. Die 51-Jährige sicherte sich im Stabhochsprung der Altersklasse W50 die Silbermedaille.Die Titelkämpfe in Südkorea waren bereits die neunten Weltmeisterschaften der Senioren, an denen die Bad Kreuznacherin teilnahm, siebenmal startete sie bei Freiluft-Veranstaltungen, zweimal bei ...