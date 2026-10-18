40. Auflage in Hachenburg Magische Marke fällt zum runden Löwenlauf-Geburtstag Marco Rosbach

Volker Horz 18.10.2026, 12:55 Uhr

i Da staunten Lucas Woller (Startnummer 350) und Maike Peters (Startnummer 359) nicht schlecht: Während sie sich nach 10,5 Kilometern dem Ziel näherten, flog Abdi Uya (Startnummer 366) an ihnen vorbei und sicherte sich wie im Vorjahr den Sieg im Halbmarathon. Volker Horz

Stammgäste haben den 40. Hachenburger Löwenlauf geprägt. Dabei ging es auch diesmal nicht nur um schnelle Zeiten und vordere Platzierungen. Der Klassiker an der Rundsporthalle ist mehr als ein normaler Wettkampf. Das liegt auch an seinen Machern.

Die 1000er-Marke wurde locker geknackt zum runden Geburtstag: Mit 305 Finishern beim 6,3-Kilometer-Jedermannlauf mit Walking, 302 Finishern beim 10,3-Kilometer-Löwenlauf, der zugleich den Abschluss im Wäller Lauf-Cup bildete, und sogar 358 Finishern beim populären Halbmarathon über 21,1 Kilometer wurde bei der 40.







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