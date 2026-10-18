Stammgäste haben den 40. Hachenburger Löwenlauf geprägt. Dabei ging es auch diesmal nicht nur um schnelle Zeiten und vordere Platzierungen. Der Klassiker an der Rundsporthalle ist mehr als ein normaler Wettkampf. Das liegt auch an seinen Machern.
Lesezeit 4 Minuten
Die 1000er-Marke wurde locker geknackt zum runden Geburtstag: Mit 305 Finishern beim 6,3-Kilometer-Jedermannlauf mit Walking, 302 Finishern beim 10,3-Kilometer-Löwenlauf, der zugleich den Abschluss im Wäller Lauf-Cup bildete, und sogar 358 Finishern beim populären Halbmarathon über 21,1 Kilometer wurde bei der 40.