TSV Emmelshausen Jonathan Leiss steht nun auf Platz eins der Bestenliste 22.10.2026, 14:56 Uhr

i Erfolgreicher Saisonabschluss für die TSV-Talente Maya Bartholmes, Maya Rockenbach und Jonathan Leiss. Sandra Leiss

Starker Bahn-Saisonabschluss für die Talente des TSV Emmelshausen, vor allem Jonathan Leiss setzte beim letzten Rennen in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch einmal ein Ausrufezeichen.

Mit neuen Bestmarken haben die Leichtathleten des TSV Emmelshausen den Bahn-Saisonabschluss veredelt. Allen voran Jonathan Leiss und Theresa Hahn überzeugten auf ganzer Linie.Beim Bahn-Saisonabschluss-Sportfest in Bad Neuenahr-Ahrweiler bot der 14-jährige Jonathan Leiss (TSV Emmelshausen) ein tolles Rennen über die 800 Meter.







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