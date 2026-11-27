Schnelle Beine sind beim Running Team Bad Ems jederzeit willkommen. Franziska Rennecke hat sich für einen Wechsel zum Laufsportverein von der Lahn entschieden und formuliert klare Ziele für 2027. Auch einen Wunsch hat sie mitgebracht.
Lesezeit 1 Minute
Nach rechtzeitig vor der Wechselfrist, die im Leichtathletikverband Rheinland/Rheinhessen am kommenden Montag, 30. November, endet, hat sich das Running Team Bad Ems einen „Neuzugang“ geangelt. „Franziska Rennecke, eine schnelle Läuferin der Region, ist von der LG Rhein-Wied zum Running Team Bad Ems gewechselt“, teilt der ambitionierte Laufsportverein von der Lahn mit.