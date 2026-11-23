207 Dauerstarter ausgezeichnet 38. Ausdauer-Cup 2026: Mehr Teilnehmer, mehr „Finisher“ Frank Steinseifer 23.11.2026, 10:23 Uhr

i Siegerehrung Ausdauer-Cup 2026 in der Krombacher Brauerei: Die Sieger in ihren Altersklassen sowie Daniel Bätzing und Laura Stern-Bätzing vom Ausdauer-Shop Betzdorf (links) sowie der Gebietsverkaufsleiter Gastronomie der Krombacher Brauerei Julius Schmidt (rechts) stellen sich zum gemeinsamen Gruppenfoto auf. Frank Steinseifer

Der Ausdauer-Cup 2026 kann ebenso als voller Erfolg verbucht werden, wie auch die feierliche Siegerehrung zum Abschluss in der neu gestalteten „Erlebniswelt“ der Krombacher Brauerei. Veranstalter und Teilnehmer blickten zurück auf acht Wertungsläufe.

Der Ausdauer-Cup 2026 ist endgültig im Ziel. Nach acht Wertungsläufen in den drei Kreisen Altenkirchen, Olpe und Siegen-Wittgenstein gab es jetzt die feierliche Siegerehrung zum Abschluss der Laufserie – und das erneut beim Hauptsponsor Krombacher Brauerei.







Artikel teilen

Artikel teilen