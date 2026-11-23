Der Ausdauer-Cup 2026 kann ebenso als voller Erfolg verbucht werden, wie auch die feierliche Siegerehrung zum Abschluss in der neu gestalteten „Erlebniswelt“ der Krombacher Brauerei. Veranstalter und Teilnehmer blickten zurück auf acht Wertungsläufe.
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Der Ausdauer-Cup 2026 ist endgültig im Ziel. Nach acht Wertungsläufen in den drei Kreisen Altenkirchen, Olpe und Siegen-Wittgenstein gab es jetzt die feierliche Siegerehrung zum Abschluss der Laufserie – und das erneut beim Hauptsponsor Krombacher Brauerei.