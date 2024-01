Plus

Die letzten Worte zum Bundesliga-Aus des VC Neuwied hatte am Samstag der Präsident des USC Münster. „Wenn es schon stattfinden muss, dann sind wir froh, dass es hier bei uns in Münster stattfindet“, sagte der USC-Präsident, Jürgen Aigner, nach Neuwieds (vorerst?) letztem Spiel in der 1. Volleyball-Bundesliga.