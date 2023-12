Plus Kreis Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare: Die Wünsche der Sportredaktion Die Weihnachtszeit ist auch die Wünschezeit, und so liegt unter dem Tannenbaum der Sportredaktion des Oeffentlichen Anzeigers der eine oder andere Wunsch versteckt. Von Olaf Paare

Mehr Respekt für Schiedsrichter und Offizielle, aber auch untereinander: Die Zahl der Spielabbrüche im Fußball hat in den vergangenen Monaten an der Nahe zugenommen. Meist ging es dabei um verbale, aber auch um körperliche Gewalt. Das muss schnellstmöglich eingedämmt und bestenfalls abgestellt werden. Am besten fangen alle damit schon im ...