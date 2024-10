Plus Nachspielzeit Der Doppelspieltag im Fußballkreis Birkenfeld ist Quatsch: Zwei Partien in 50 Stunden sind einfach zu viel Von sascha.nicolay@rhein-zeitung.net i Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV Der Spielplan im Fußballkreis Birkenfeld für die A-, B- und C-Klasse entfaltet am Wochenende seinen kompletten Wahnsinn. Zwei Punktspiele in 50 Stunden stehen auf dem Programm. Lesezeit: 3 Minuten

So richtig gespannt hat das vor der Saison kaum jemand – und auch ich selbst habe nicht so wirklich drüber nachgedacht, was es bedeutet, am Freitag, am Feiertag, und exakt zwei Tage später, am Sonntag, jeweils ein Punktspiel auszutragen. Wahrscheinlich haben Trainer und Vereinsverantwortliche im Juli den Plan wahrgenommen, vielleicht ...