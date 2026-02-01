2. Feldhockey-Regionalliga: Nils Jonas hält, Lukas Schmitt: LHC steigt wieder auf Robin Klöppel 01.02.2026, 16:09 Uhr

i Jubel in Grün und Weiß: Der LHC kehrt nach einem Happy End im letzten Saisonspiel unter dem Hallendach postwendend in die 1. Regionalliga zurück. Andreas Hergenhahn

Es schien zwischenzeitlich, als schwämmen die Felle davon. Doch der LHC bewies gegen den Kreuznacher HC Stehvermögen, drehte den Spieß um und durfte am Ende mit dem 7:6-Triumph die direkte Rückkehr in die 1. Hallenhockey-Regionalliga bejubeln.

Der Limburger HC hat die direkte Rückkehr in die 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd perfekt gemacht. In einem hochdramatischen „Aufstiegs-Endspiel“ besiegten die Lahnstädter den Kreuznacher HC in der Limburger Kreissporthalle mit 7:6 (1:2) und sicherten sich mit dem fünften Sieg im fünften Heimspiel die Meisterschaft der Westgruppe der 2.







