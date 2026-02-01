Es schien zwischenzeitlich, als schwämmen die Felle davon. Doch der LHC bewies gegen den Kreuznacher HC Stehvermögen, drehte den Spieß um und durfte am Ende mit dem 7:6-Triumph die direkte Rückkehr in die 1. Hallenhockey-Regionalliga bejubeln.
Der Limburger HC hat die direkte Rückkehr in die 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd perfekt gemacht. In einem hochdramatischen „Aufstiegs-Endspiel“ besiegten die Lahnstädter den Kreuznacher HC in der Limburger Kreissporthalle mit 7:6 (1:2) und sicherten sich mit dem fünften Sieg im fünften Heimspiel die Meisterschaft der Westgruppe der 2.