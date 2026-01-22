Hallenhockey, 2. Regionalliga Limburger HC kann sich keine Ausrutscher erlauben Robin Klöppel 22.01.2026, 13:31 Uhr

i Auf Benedikt Faustmann und seinen Limburger HC warten am Wochenende zwei durchaus knifflige Herausforderungen. Andreas Hergenhahn

Reserveteams sind immer mit Vorsicht zu genießen. Das wissen sie auch beim Limburger HC, der es am Wochenende mit gleich zwei solcher Gegner zu tun bekommt und im Kampf um den Aufstieg Siege benötigt - trotz arger personeller Probleme.

Die Hallensaison der 2. Regionalliga Süd geht in ihre entscheidende Phase. Drei Spieltage vor dem Ende der Runde haben mit dem Limburger HC (16 Punkte) sowie den Verfolgern Kreuznacher HC und TEC Darmstadt (jeweils 15) noch drei Mannschaften realistische Chancen auf die Meisterschaft der West-Gruppe.







Artikel teilen

Artikel teilen