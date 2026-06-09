Vor ein paar Jahren spielten sie noch selbst beim eigenen Knabenturnier, nun wurden die Hockey-Asse des VfL Bad Kreuznach Meister bei den Männern. Das Turnier-Erlebnis ließen sie sich aber auch nicht entgehen.
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Intensive, aber unvergessliche Tage liegen hinter dem VfL Bad Kreuznach. Vier Tage lang – der Mittwoch als Anreise- und Aufbautag mitgerechnet – drehte sich alles um das Knaben-Hockeyturnier. Und nach dem großen Aufräumen zum Abschluss des langen Wochenendes dann das i-Tüpfelchen: Die VfL-Männer setzten sich in der Verbandsliga die Krone auf, machten vorzeitig die Meisterschaft perfekt.