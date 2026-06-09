Viel los bei VfL Bad Kreuznach Erst Knabenturnier, dann Meisterjubel Tina Paare 09.06.2026, 13:03 Uhr

i Die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach sind vorzeitig Meister der Verbandsliga. Über den Titelgewinn und den Aufstieg freuen sich (hinten von links) Spielertrainer Thorsten Ackermann, Anton Ackermann, Lukas Orth, Tapos Barmon, Emil Becker, Ashraful, Marc Prinz, Moritz Maurer, Lasse Thomsen, Max Oeser, Christian Hauer, Jörg Künne sowie (kniend von links) Mahbub, Kai Fleischmann, Jan-Niklas Grün, Cosmo Frieß, Thomas Forster und Mike Göring. Karl-Heinz Ackermann

Vor ein paar Jahren spielten sie noch selbst beim eigenen Knabenturnier, nun wurden die Hockey-Asse des VfL Bad Kreuznach Meister bei den Männern. Das Turnier-Erlebnis ließen sie sich aber auch nicht entgehen.

Intensive, aber unvergessliche Tage liegen hinter dem VfL Bad Kreuznach. Vier Tage lang – der Mittwoch als Anreise- und Aufbautag mitgerechnet – drehte sich alles um das Knaben-Hockeyturnier. Und nach dem großen Aufräumen zum Abschluss des langen Wochenendes dann das i-Tüpfelchen: Die VfL-Männer setzten sich in der Verbandsliga die Krone auf, machten vorzeitig die Meisterschaft perfekt.







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