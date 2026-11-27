Im Vorjahr gelang dem TV Bad Ems trotz klarer Favoritenstellung kein Sieg gegen die DJK/MJC Trier. Auch heuer gehören die Moselaner zu den Kellerkindern. Doch diesmal wollen es die Kurstädter gegen das punktlose Schlusslicht besser machen.
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Der jüngste 33:29-Erfolg gegen den Tabellennachbarn TuS Weibern bedeutete für die Oberliga-Handballer des Turnvereins 1861 Bad Ems einen Schritt in die für sie richtige Richtung: Raus aus den hinteren Zonen des Klassements mit Blickrichtung auf die Plätze, die gemeinhin Mittelmaß im Oberhaus des Verbandes und damit kein Bangen um den Klassenverbleib bedeuten.