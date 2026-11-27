Schlusslicht Trier kommt Zwei Unentschieden dienen den Kurstädtern als Warnung Stefan Nink 27.11.2026, 08:00 Uhr

i Der A-Jugendliche Jannis Dalkner (am Ball) hat auch im Bad Emser Männerteam schon seine Qualitäten aufblitzen lassen. Andreas Hergenhahn

Im Vorjahr gelang dem TV Bad Ems trotz klarer Favoritenstellung kein Sieg gegen die DJK/MJC Trier. Auch heuer gehören die Moselaner zu den Kellerkindern. Doch diesmal wollen es die Kurstädter gegen das punktlose Schlusslicht besser machen.

Der jüngste 33:29-Erfolg gegen den Tabellennachbarn TuS Weibern bedeutete für die Oberliga-Handballer des Turnvereins 1861 Bad Ems einen Schritt in die für sie richtige Richtung: Raus aus den hinteren Zonen des Klassements mit Blickrichtung auf die Plätze, die gemeinhin Mittelmaß im Oberhaus des Verbandes und damit kein Bangen um den Klassenverbleib bedeuten.







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