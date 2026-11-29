Regionalliga-Handball: Zwei Sekunden vor Schluss kassiert der TV Welling das 30:31 gegen Schlusslicht FSG Oberthal. Nach Rot für Maja Kohlenbeck kippt eine 26:22-Führung – der Abstiegskampf ist wieder offen.
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Nach zuvor so überzeugenden Heimspielen haben die Regionalliga-Handballerinnen des TV Welling diesmal zu Hause gegen die FSG Oberthal eine bittere 30:31 (15:17)-Niederlage kassiert. Bitter war das Ganze gleich aus mehreren Gründen, die Trainer Lukas Hürter so zusammenfasste: „Zwei Sekunden vor Schluss den entscheidenden Gegentreffer zu kassieren, tut schon weh.