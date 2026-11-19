Nach Kritik kommt Münster Waldgenbach fordert 100 Prozent von seinen Spielern Tim Hammer 19.11.2026, 12:05 Uhr

i HVV-Trainer Veit Waldgenbach war mit der Leistung seiner Spieler zuletzt nicht zufrieden. Wolfgang Heil

Die Niederlage gegen das HLZ Friesenheim/Hochdorf II veranlasste HVV-Trainer Veit Waldgenbach zuletzt zur Kritik an seinen Spielern. Am Samstag gegen Münster sind seine Schützlinge nun gefordert.

Die 26:34-Pleite des HV Vallendar in der 3. Handball-Liga Süd-West beim HLZ Friesenheim/Hochdorf II saß. Für HVV-Trainer Veit Waldgenbach stand nach der Partie die Leistung seiner Schützlinge im Fokus: „Da war der eine oder andere nicht voll da. Wenn wir in dieser Liga Spiele gewinnen wollen, muss jeder bei 110 Prozent sein.







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