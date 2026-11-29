HVV verliert in Nieder-Roden Viel Lob und keine Punkte für Aufsteiger aus Vallendar René Weiss 29.11.2026, 11:47 Uhr

i Der 18 Jahre alte Paul List (am Ball) machte seine Sache im Trikot des HV Vallendar gut, dennoch reichte es nicht zu etwas Zählbarem beim Auswärtsspiel in Nieder-Roden. René Weiss

3. Handball-Liga: Aufsteiger HV Vallendar führt bei der HSG Rodgau Nieder-Roden schon 10:5 – und verliert doch 28:33. Die breitere Bank der Südhessen gibt den Ausschlag.

Christian Sommer ist seit knapp zwei Jahren Trainer der HSG Rodgau Nieder-Roden in der 3. Handball-Liga Süd-West und bekam dabei schon einige Gegner gesehen. „Über Vallendar kann ich sagen, dass es ein richtig guter Aufsteiger ist, der sich ein Riesenkompliment verdient und taktisch teilweise überragend agiert hat“, sagte der Coach der Südhessen nach dem 33:28 (17:14)-Heimsieg seiner Mannschaft gegen die „Löwen“.







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