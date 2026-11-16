An die erfolgreichen Auftritte in Daun und Koblenz anknüpfen wollten die Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems beim nächsten Kellerduell in Schweich. Daraus wurde nichts. Mit dünnem Kader musste man die Punkte den Gastgeberinnen überlassen.
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Es wäre die Chance gewesen, sich vorerst ein wenig von den hinteren Plätzen der Handball-Oberliga abzusetzen. Doch die Frauen des TV 1861 Bad Ems gingen bei ihrem GastspieI beim bis dahin nach Pluspunkten gleichauf liegenden HSC Schweich in der Stefan-Andres-Halle mit 28:31 (12:15) leer aus und stecken mit 3:9 Zählern schon wieder im hinteren Teil der Tabelle fest.