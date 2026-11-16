28:31-Niederlage in Schweich TVBE-Rumpfteam kämpft, kann Spieß aber nicht umdrehen Stefan Nink 16.11.2026, 14:39 Uhr

i Jasmina Draganovic (hier beim Torwurf) verpasste es mit dem TVBE-Frauen sich ein kleines Polster auf die hinteren Ränge zu verschaffen. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

An die erfolgreichen Auftritte in Daun und Koblenz anknüpfen wollten die Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems beim nächsten Kellerduell in Schweich. Daraus wurde nichts. Mit dünnem Kader musste man die Punkte den Gastgeberinnen überlassen.

Es wäre die Chance gewesen, sich vorerst ein wenig von den hinteren Plätzen der Handball-Oberliga abzusetzen. Doch die Frauen des TV 1861 Bad Ems gingen bei ihrem GastspieI beim bis dahin nach Pluspunkten gleichauf liegenden HSC Schweich in der Stefan-Andres-Halle mit 28:31 (12:15) leer aus und stecken mit 3:9 Zählern schon wieder im hinteren Teil der Tabelle fest.







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