Handball-Oberliga: TVBE gibt Sieg gegen Schlusslicht noch aus der Hand 12.10.2025, 11:11 Uhr

i Oliver Noll (am Ball, rechts Kreisläufer Paul Junker) wird hier vehement von einer Trierer Kante am Torwurf gehindert. An Ende musste sich der TVBE gegen den Tabellenletzten mit einem Zähler begnügen. ANDREAS HERGENHAHN

Chancenwucher rächte sich letztlich für den TV Bad Ems: Im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht DJK/MJC Trier reichte es so für die Kurstädter nur zu einem 28:28.

Einen kleinen Dämpfer mussten die Oberliga-Handballer des Turnvereins 1881 Bad Ems wegstecken: Eine Woche nach dem 35:33-Erfolg beim bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagenen TV Bitburg reichte es für das Team des Trainerduos Andreas Klute/Martina Noll in der heimischen Sporthalle auf der Insel Silberau gegen den bis dahin punktlosen Aufsteiger DJK/MJC Trier am Ende lediglich zu einem eher mager anmutenden 28:28 (15:13).







