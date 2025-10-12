Handball-Oberliga: : TVBE gibt Sieg gegen Schlusslicht noch aus der Hand
TVBE gibt Sieg gegen Schlusslicht noch aus der Hand
Chancenwucher rächte sich letztlich für den TV Bad Ems: Im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht DJK/MJC Trier reichte es so für die Kurstädter nur zu einem 28:28.
Einen kleinen Dämpfer mussten die Oberliga-Handballer des Turnvereins 1881 Bad Ems wegstecken: Eine Woche nach dem 35:33-Erfolg beim bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagenen TV Bitburg reichte es für das Team des Trainerduos Andreas Klute/Martina Noll in der heimischen Sporthalle auf der Insel Silberau gegen den bis dahin punktlosen Aufsteiger DJK/MJC Trier am Ende lediglich zu einem eher mager anmutenden 28:28 (15:13).