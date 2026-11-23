Am Ende fehlen Kraft und Luft TVBE: Geist ist willig, aber das Fleisch wird schwach Stefan Nink 23.11.2026, 08:09 Uhr

i Marie Annabelle Pfeffer (am Ball) warf mit ihren Bad Emser Mitstreiterinnen zwar alles in die Waagschale, aber die Mühen brachten nichts Zählbares ein. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Als eindeutig zuviel erwies sich die Doppelbelastung mit zwei Spielen binnen gerade einmal 24 Stunden für die Handballerinnen des TV Bad Ems: So blieb der geleistete hohe Aufwand am Wochenende letztlich ohne zählbaren Ertrag.

Leer gingen die Handballerinnen des TV 1861 Bad Ems beim überaus stressigen Wochenende mit gleich zwei Oberliga-Begegnungen aus. Das Team aus der Kurstadt steckt mit nunmehr 3:13 Zählern weiter im unteren Tabellendrittel fest und steht am kommenden Samstag, 17.







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