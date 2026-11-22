Heimsieg gegen den TuS Weibern TV Bad Ems sorgt beim 33:29 früh für klare Verhältnisse Stefan Nink 22.11.2026, 12:21 Uhr

i Eine typische Szene: Weiberns Shooter Malte Rüfereck steigt hoch, um den Bad Emser Innenblock aus den Angeln zu heben. Hier sind (von links) Jan Sauerwein, Paul Junker und Oliver Noll aber im Bilde. Andreas Hergenhahn

Auf dem angepeilten Weg in sichere Gefilde der Handball-Oberliga hat der TV Bad Ems eine wichtige Hürde genommen. Mit dem 33:29-Erfolg gegen ihren Tabellennachbarn TuS Weibern verbuchten die Kurstädter die Saisonpunkte fünf und sechs.

Auf der Lahn-Insel Silberau kann vorerst tief durchgeatmet werden. Den ersten Teil des angepeilten Jahres-Endspurts in der Handball-Oberliga hat der TV 1861 Ems zur Zufriedenheit seines Trainertandems Andreas Klute und Martina Noll sowie der Anhänger erfolgreich bewältigt.







Artikel teilen

Artikel teilen