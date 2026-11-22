Auf dem angepeilten Weg in sichere Gefilde der Handball-Oberliga hat der TV Bad Ems eine wichtige Hürde genommen. Mit dem 33:29-Erfolg gegen ihren Tabellennachbarn TuS Weibern verbuchten die Kurstädter die Saisonpunkte fünf und sechs.
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Auf der Lahn-Insel Silberau kann vorerst tief durchgeatmet werden. Den ersten Teil des angepeilten Jahres-Endspurts in der Handball-Oberliga hat der TV 1861 Ems zur Zufriedenheit seines Trainertandems Andreas Klute und Martina Noll sowie der Anhänger erfolgreich bewältigt.