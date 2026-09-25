HSG Wittlich ist zu Gast TV Bad Ems bevorzugt Punkte statt Komplimenten Stefan Nink 25.09.2026, 09:31 Uhr

i Mit kompakter zupackender Abwehr wollen die Bad Emser (weiße Trikots) den jungen Wittlichern die Torejagd erschweren. Wolfgang Heil

Zu ungewohnter Stunde fühlen die Handballer des TV Bad Ems am Sonntag ab 16.15 Uhr dem amtierenden Oberligameister HSG Wittlich bei ihrem Heimdebüt auf den Zahn. Dabei gilt es für die Kurstädter laut Trainer Andreas Klute „eine Schippe draufzulegen“.

Erst am 4. Oberliga-Spieltag feiern die Handballer des TV Bad Ems ihr Heimdebüt der noch jungen Runde. Zu Gast in der Sporthalle auf der Lahn-Insel Silberau ist am Sonntag ab 16.15 Uhr der amtierende Rheinlandmeister HSG Wittlich. Zuvor stehen sich bereits ab 14 Uhr die Frauenteams gegenüber.







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