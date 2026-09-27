28:54-Debakel für Reserve Torhüter Felix Lotz wird reihenweise im Stich gelassen Stefan Nink 27.09.2026, 10:33 Uhr

i Kreisläufer Ben Theile (am Ball) gehörte beim Debakel der Holzheimer Reserve in Kriftel zu den wenigen Lichtblicken bei den Ardeckern. Andreas Hergenhahn / Archiv

Nachdem die HSG Schwarzbach bei ihren ersten beiden Saisonspielen schon stattliche 92 Mal eingenetzt hatte, übertrafen die Kombinierten diese Quote gegen den TuS Holzheim II nochmals und deklassierten schwache Ardecker am Freitagabend mit 54:28.

Christian Weiner wusste, dass die HSG Schwarzbach zu den absoluten Spitzenteams in der Handball-Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt zählt. Aber dass die Reserve des TuS Holzheim am Freitagabend in Kriftel beim 28:54 (13:25)-Debakel derart unter die Räder kommt, hatte der Trainer nicht erwartet.







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