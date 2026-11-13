HSG Kastellaun/Simmern Tolle Erinnerungen an die Osthofener Wonnegauhalle Michael Bongard 13.11.2026, 11:36 Uhr

i Am 3. Juni 2023 legte die HSG Kastellaun/Simmern (rote Trikots, von links mit Paul Mallmann und Michel Kaltenmorgen) mit dem 30:28-Auswärtssieg bei der TG Osthofen zum Auftakt der Aufstiegsrunde den Grundstein für die Rückkehr in die Regionalliga. Osthofen hat es drei Jahre später nun auch in die 4. Liga geschafft, am Sonntag (18 Uhr) kommt es zur Neuauflage des Duells. Felix Diehl

Wenn die HSG Kastellaun/Simmern am Sonntagabend bei der TG Osthofen gastiert, werden Erinnerungen wach an einen warmen Juni-Abend im Jahr 2023, als die Hunsrücker die Basis für die Rückkehr in die Regionalliga schufen.

TG Osthofen? Da wird natürlich jeder Fan der HSG Kastellaun/Simmern hellhörig. Vor mehr als drei Jahren, am 3. Juni 2023, gewann die HSG zum Auftakt der Aufstiegsrunde zur Handball-Regionalliga Südwest nach einem erbitterten Kampf mit 30:28 vor 400 Zuschauern in der Osthofener Wonnegauhalle.







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