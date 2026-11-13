Wenn die HSG Kastellaun/Simmern am Sonntagabend bei der TG Osthofen gastiert, werden Erinnerungen wach an einen warmen Juni-Abend im Jahr 2023, als die Hunsrücker die Basis für die Rückkehr in die Regionalliga schufen.
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TG Osthofen? Da wird natürlich jeder Fan der HSG Kastellaun/Simmern hellhörig. Vor mehr als drei Jahren, am 3. Juni 2023, gewann die HSG zum Auftakt der Aufstiegsrunde zur Handball-Regionalliga Südwest nach einem erbitterten Kampf mit 30:28 vor 400 Zuschauern in der Osthofener Wonnegauhalle.