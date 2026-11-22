28:27 gegen Kleenheim-Langgöns Siebenmeter-Stärke sichert B-Mädels den Sieg im Krimi Michael Bongard 22.11.2026, 11:16 Uhr

i Was für ein Jubel: Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der B-Mädchen-Bundesliga die HSG Kleenheim-Langgöns mit 28:27 geschlagen und den dritten Sieg im siebten Saisonspiel gefeiert. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der B-Mädchen-Bundesliga die HSG Kleenheim-Langgöns mit 28:27 geschlagen. Am Siebenmeterpunkt bewies HSG-Spielmacherin Emilia Rickert beeindruckende Nervenstärke und verwandelte alle ihre sieben Versuche.

Was für ein Krimi in Simmern: Die HSG Kastellaun/Simmern hat in der B-Juniorinnen-Bundesliga am siebten Spieltag den dritten Sieg eingefahren. Die Nachwuchshandballerinnen von Trainer Sasa Puljizovic schlugen den Hessen-Klub HSG Kleenheim-Langgöns mit 28:27 (13:11) und sind in der sechsköpfigen Staffel 5 weiter Tabellenvierter mit 6:8 Punkten, Kleenheim bleibt Fünfter mit 4:10 Zählern.







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