Mit einem 44:19 (19:9)-Kantersieg gegen HB Mülheim-Urmitz III haben die Handballer der HSG Römerwall in der Verbandsliga Ost für einen versöhnlichen Saisonabschluss gesorgt. Vor Anpfiff wurde Johann Frensch, der zur neuen Saison nach Bonn wechseln wird, unter großem Applaus verabschiedet.

Schon zur Pause klare Verhältnisse

Die HSG, deren Vizemeisterschaft bereits seit Wochen festgestanden hatte, ging als klarer Favorit in die Partie. Zu Beginn ließ die Abwehr der Einheimischen die Gäste von der anderen Rheinseite aber zu leicht zu einfachen Torgelegenheiten kommen, sodass es nach viereinhalb Minuten 3:3 stand. Auch beim zwischenzeitlichen 10:7 Mitte der ersten Hälfte war der Vorsprung der Hausherren noch keinesfalls beruhigend.

Anschließend schloss die HSG ihre Lücken in der Abwehr fast komplett und erarbeitete sich so eine Vielzahl an Ballgewinnen, die regelmäßig in schnelle Gegenangriffe und Römerwaller Torerfolge umgemünzt wurden. Der Halbzeitstand von 19:9 sprach letztlich eine deutliche Sprache, der Begegnung war bereits nach 30 Minuten jegliche Spannung entzogen. Zur Freude der HSG-Fans in der Römerwallhalle ließ die Mannschaft aus Rheinbrohl und Bad Hönningen trotz ihrer klaren Führung in der zweiten Halbzeit nicht nach, sondern blieb über weite Strecken trotz vieler Wechsel zielstrebig und konzentriert.

Starke 15 Minuten nach der Pause

Innerhalb von 15 Minuten gelang es dem HSG-Team, seinen Vorsprung auf 32:11 auszubauen und somit mehr als zu verdoppeln. In der Schlussviertelstunde schlossen auch die tapferen Gäste wieder mehr ihrer Angriffe erfolgreich ab, weshalb sich der Römerwaller Vorsprung bis zur Schlusssirene nur noch um vier weitere Treffer erhöhte. Dennoch zeigten sich Spielertrainer Tim Binnes und sein Team genau wie die HSG-Fans sehr zufrieden mit dem Endergebnis von 44:19. Mit 32:8 Punkten beendet Römerwall die Saison in der Verbandsliga Ost auf dem zweiten Platz und peilt in der kommenden Spielzeit – in der dann eingleisigen Verbandsliga – erneut einen der vorderen Ränge an.