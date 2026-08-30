Souveräner Einzug in 2. Runde Nur Wills Verletzung trübt Pokalgala der HSG Westerwald Marco Rosbach 30.08.2026, 11:13 Uhr

i Nach dem Rückzug aus der eingleisigen Verbandsliga in die Bezirksoberliga setzt die HSG Westerwald auf eine verjüngte Mannschaft, in der vor allem die vielen Talente Gelegenheit bekommen sollen, Erfahrung und reichlich Spielzeit zu sammeln. Horst Wengenroth

Der Rückzug aus der Verbandsliga in die Bezirksoberliga soll bei der HSG Westerwald keineswegs der Anfang vom Ende, sondern vielmehr ein Neuanfang sein. Schon im ersten Pflichtspiel der Saison zeigte der Verjüngungskurs Wirkung.

Mit einem deutlichen und zu keiner Zeit gefährdeten 40:25 (18:10)-Heimsieg über den klassenhöheren Verbandsligisten DJK St. Matthias Trier ist die HSG Westerwald in die zweite Runde des Handball-Rheinlandpokals eingezogen. Von Anfang an zeigten die Westerwälder, die sich vor der Saison aus der eingleisigen Verbandsliga in die Bezirksoberliga zurückgezogen haben, in ihrem ersten Pflichtspiel, dass sie die bessere Mannschaft waren.







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