Die Handballer aus Mülheim und Urmitz erleben derzeit in der Regionalliga einen Höhenflug. Der Sieg über Vallendar-Bezwinger HSG Kastellaun/Simmern war der vierte Sieg im vierten Spiel.
Lesezeit 3 Minuten
Das war in dieser Deutlichkeit sicherlich nicht zu erwarten: HB Mülheim-Urmitz hat im Rheinland-Derby mit der HSG Kastellaun/Simmern auch das vierte Spiel in Folge in der Handball-Regionalliga Südwest gewonnen. Die Hunsrücker, die in der Vorwoche noch dem HV Vallendar die erste Niederlage beigebracht hatten, waren in der Urmitzer Peter-Häring-Halle vor 358 Zuschauern beim Mülheimer 30:25 (19:14)-Sieg chancenlos.