HB besiegt Hunsrücker 30:25 Mülheim-Urmitz spielt Kastellaun/Simmern an die Wand Lutz Klattenberg 05.10.2025, 17:15 Uhr

i Der Mülheim-Urmitzer Martin Langen (am Ball) hat nur den Kastellaun/Simmerner Torhüter Maurice Lahm vor sich, Kastellauns Josip Grbavac (hinten im roten Trikot) kann nur noch hinterherschauen - die Hunsrücker verloren in Urmitz mit 25:30. Wolfgang Heil

Die Handballer aus Mülheim und Urmitz erleben derzeit in der Regionalliga einen Höhenflug. Der Sieg über Vallendar-Bezwinger HSG Kastellaun/Simmern war der vierte Sieg im vierten Spiel.

Das war in dieser Deutlichkeit sicherlich nicht zu erwarten: HB Mülheim-Urmitz hat im Rheinland-Derby mit der HSG Kastellaun/Simmern auch das vierte Spiel in Folge in der Handball-Regionalliga Südwest gewonnen. Die Hunsrücker, die in der Vorwoche noch dem HV Vallendar die erste Niederlage beigebracht hatten, waren in der Urmitzer Peter-Häring-Halle vor 358 Zuschauern beim Mülheimer 30:25 (19:14)-Sieg chancenlos.







