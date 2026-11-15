HB bezwingt SG Zweibrücken Mülheim-Urmitz sorgt für faustdicke Überraschung Lutz Klattenberg 15.11.2026, 11:44 Uhr

i Der Mülheim-Urmitzer Luc Nohner (blaues Trikot) hat sich durchgespielt – HB überzeugte gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Zweibrücken und sorgte mit dem 33:32 für eine faustdicke Überraschung. Wolfgang Heil

In einem packenden Handballkrimi der Regionalliga Südwest überraschte HB Mülheim-Urmitz den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SG Zweibrücken mit 33:32. Tim Hemmerle und Kai Lißmann glänzen mit jeweils sechs Toren.

Das war ein Erfolg der unwahrscheinlicheren Art. In der Handball-Regionalliga Südwest düpierte HB Mülheim-Urmitz den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SG Zweibrücken und setzte sich mit 33:32 (15:16) durch. Rund 250 begeisterte Zuschauer sahen einen Verlauf, der, aus Sicht der Mülheim-Urmitzer Fans kaum spannender hätte sein können.







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