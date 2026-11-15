In einem packenden Handballkrimi der Regionalliga Südwest überraschte HB Mülheim-Urmitz den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SG Zweibrücken mit 33:32. Tim Hemmerle und Kai Lißmann glänzen mit jeweils sechs Toren.
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Das war ein Erfolg der unwahrscheinlicheren Art. In der Handball-Regionalliga Südwest düpierte HB Mülheim-Urmitz den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SG Zweibrücken und setzte sich mit 33:32 (15:16) durch. Rund 250 begeisterte Zuschauer sahen einen Verlauf, der, aus Sicht der Mülheim-Urmitzer Fans kaum spannender hätte sein können.