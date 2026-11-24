Grün-Weiß siegt 41:27 in Trier Mendig hat mit dem Schlusslicht keinerlei Probleme Harry Traubenkraut 24.11.2026, 08:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Grün-Weiß Mendig brilliert in der Handball-Verbandsliga: Ein 41:27-Auswärtssieg in Trier bringt das Team auf Platz fünf.

In der Handball-Verbandsliga hat Aufsteiger Grün-Weiß Mendig beim Tabellenletzten DJK St. Matthias Trier einen überzeugenden und laut Trainer Dominik Reimer „zu keinem Zeitpunkt infrage stehenden“ 41:27 (19:12)-Auswärtserfolg eingefahren. Mendig hat dadurch mit 10:8 Zählern nun nicht nur wieder ein positives Punktekonto, sondern rangiert als Fünfter auch wieder in der vorderen Tabellenhälfte.







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