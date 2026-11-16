35:32 gegen Mertesdorf Melissa Gräber wirft 17 Tore für die HSG Hunsrück II Michael Bongard 16.11.2026, 10:34 Uhr

i Nach wochenlanger Wadenverletzung sammelte Regionalliga-Torjägerin Melissa Gräber in der Reserve der HSG Hunsrück Spielpraxis und markierte für den Tabellen dritten sagenhafte 17 Treffer im Verfolgerduell in Kleinich beim 35:32-Sieg gegen Mertesdorf. B&P Schmitt

Regionalliga-Torjägerin Melissa Gräber sammelte nach wochenlanger Verletzung im Oberliga-Team der HSG Hunsrück Spielpraxis und führte die Reserve der Irmenach/Gösenrotherinnen mit 17 Toren zum 35:32-Heimsieg im Verfolgerduell gegen Mertesdorf.

Simmern. Kastellaun/Simmern und die HSG Hunsrück II reiten in der Handball-Oberliga weiter auf der Erfolgswelle: Tabellenführer Kastellaun feierte den neunten Sieg im neunten Spiel, der Tabellendritte HSG Hunsrück II (13:3 Punkte, punktgleich mit dem Zweiten MJC Trier) den fünften Erfolg nach Gang.







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