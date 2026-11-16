Regionalliga-Torjägerin Melissa Gräber sammelte nach wochenlanger Verletzung im Oberliga-Team der HSG Hunsrück Spielpraxis und führte die Reserve der Irmenach/Gösenrotherinnen mit 17 Toren zum 35:32-Heimsieg im Verfolgerduell gegen Mertesdorf.
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Simmern. Kastellaun/Simmern und die HSG Hunsrück II reiten in der Handball-Oberliga weiter auf der Erfolgswelle: Tabellenführer Kastellaun feierte den neunten Sieg im neunten Spiel, der Tabellendritte HSG Hunsrück II (13:3 Punkte, punktgleich mit dem Zweiten MJC Trier) den fünften Erfolg nach Gang.