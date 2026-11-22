Die HSG Nahe-Glan ließ vor heimischem Publikum in Meisenheim nichts anbrennen. Handballerisch geht aber mehr als beim Pflichtsieg gegen das Schlusslicht.
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Ein souveräner Arbeitssieg – mit dieser Umschreibung lässt sich das 42:33 (20:16) der HSG Nahe-Glan gegen den TV Kirrweiler in der Handball-Verbandsliga zusammenfassen.„Wir werfen mehr als 40 Treffer, ein Leckerbissen war das aber nicht“, sagte HSG-Trainer Mark Bertram und fügte an: „Es war irgendwie ein seltsames Spiel, das irgendwie so dahingeplätschert ist.