HSG Nahe-Glan gewinnt Mehr als 40 Treffer, aber kein Leckerbissen Olaf Paare 22.11.2026, 13:25 Uhr

i Verdiente sich ein Sonderlob seines Trainers Mark Bertram: Zwölf-Tore-Mann Noah Gonzalez y Lingweiler. Klaus Castor

Die HSG Nahe-Glan ließ vor heimischem Publikum in Meisenheim nichts anbrennen. Handballerisch geht aber mehr als beim Pflichtsieg gegen das Schlusslicht.

Ein souveräner Arbeitssieg – mit dieser Umschreibung lässt sich das 42:33 (20:16) der HSG Nahe-Glan gegen den TV Kirrweiler in der Handball-Verbandsliga zusammenfassen.„Wir werfen mehr als 40 Treffer, ein Leckerbissen war das aber nicht“, sagte HSG-Trainer Mark Bertram und fügte an: „Es war irgendwie ein seltsames Spiel, das irgendwie so dahingeplätschert ist.







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