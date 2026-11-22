Da war mehr drin für den TuS Holzheim: Die Ardecker boten den Youngsters der TSG Münster II vor eigenem Publikum zwar die Stirn, gingen aber zu nachlässig mit ihren gut herausgespielten Chancen um. So blieb beim 32:36 das Punktekonto am Ende leer.
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Den Applaus ihrer Anhänger hatten sich die abgekämpften Handballer des TuS Holzheim redlich verdient. Nach 60 intensiven Oberliga-Minuten gingen die Schützlinge von Miguel Esteves und Martin Horn gegen die Zweitvertretung des Drittligisten TSG Münster beim 32:36 (17:20) zwar leer aus.