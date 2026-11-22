32:36 gegen die TSG Münster II Körner fehlen: So bleibt Holzheimer Überraschung aus René Weiss 22.11.2026, 10:11 Uhr

i Kreisläufer Maximilian Schneider beschäftigte die Abwehr der TSG Münster, muss aber im Abschluss wie viele seiner Kumpels noch wesentlich kaItschnäuziger werden. Andreas Hergenhahn

Da war mehr drin für den TuS Holzheim: Die Ardecker boten den Youngsters der TSG Münster II vor eigenem Publikum zwar die Stirn, gingen aber zu nachlässig mit ihren gut herausgespielten Chancen um. So blieb beim 32:36 das Punktekonto am Ende leer.

Den Applaus ihrer Anhänger hatten sich die abgekämpften Handballer des TuS Holzheim redlich verdient. Nach 60 intensiven Oberliga-Minuten gingen die Schützlinge von Miguel Esteves und Martin Horn gegen die Zweitvertretung des Drittligisten TSG Münster beim 32:36 (17:20) zwar leer aus.







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