Verloren, aber erhobenen Hauptes: So lässt sich die Niederlage des HC Koblenz in der Frauen-Handball-Regionalliga auf einen kurzen Nenner bringen. Schließlich ging es gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga.
Lesezeit 1 Minute
Die Handballerinnen des HC Koblenz haben sich in der Regionalliga Südwest im Auswärtsspiel bei der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim II trotz eines 24:15 (11:7) Heimsiegs der Landeshauptstädterinnen noch gut verkauft. Schließlich gehört die weiterhin verlustpunktfreie (8:0 Punkte) TSG zu den Top-Drei-Teams der Liga.