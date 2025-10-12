Gegner in Top drei der Liga Koblenzer Frauen verkaufen sich teuer Harry Traubenkraut 12.10.2025, 13:19 Uhr

i Symbolbild dpa

Verloren, aber erhobenen Hauptes: So lässt sich die Niederlage des HC Koblenz in der Frauen-Handball-Regionalliga auf einen kurzen Nenner bringen. Schließlich ging es gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga.

Die Handballerinnen des HC Koblenz haben sich in der Regionalliga Südwest im Auswärtsspiel bei der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim II trotz eines 24:15 (11:7) Heimsiegs der Landeshauptstädterinnen noch gut verkauft. Schließlich gehört die weiterhin verlustpunktfreie (8:0 Punkte) TSG zu den Top-Drei-Teams der Liga.







