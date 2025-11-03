Handball-Oberliga: Klutes eindringlicher Appell zur Pause fruchtet 03.11.2025, 07:19 Uhr

i Während der Woche war Louis Herbel (am Ball) noch krank, doch am Sonntag war der Lahnsteiner bereits wieder ein Aktivposten des TV Bad Ems. ANDREAS HERGENHAHN

Der Trend stimmt: Von der unberechenbaren HSG Kastellaun-Simmern II brachten die Oberligahandballer des TV Bad Ems am Sonntagabend mit dem 23:21-Erfolg zwei Punkte aus dem Hunsrück mit an die Lahn. Nun stehen ordentliche 8:4 Zähler zubuche.

Zweite Mannschaften sind häufig mit besonderer Vorsicht zu genießen. Man weiß im Vorfeld nie so recht, was da personell auf einen zukommt und muss grundsätzlich mit fast allem rechnen. Umso höher ist daher der 23:21 (9:13)-Auswärtssieg der Oberliga-Handballer des TV Bad Ems bei der Reserve des Regionalligisten HSG Kastellaun-Simmern einzuordnen.







Artikel teilen

Artikel teilen