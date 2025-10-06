Welling gewinnt in Trier
Kellerduell in Urmitz wird für Weibern zum Debakel
Er spielte beim 37:33-Sieg des TV Welling in Trier überragend: TVW-Spielertrainer Kai Schäfer (am Ball) machte 15 Tore.
Der TuS Weibern hat das Kellerduell der Handball-Oberliga in Urmitz verloren und rutschte nach hinten auf den vorletzten Platz. Besser lief’s für den TV Welling in Trier. 

Der TuS Weibern hat in der Handball-Oberliga die nächste Packung kassiert: Beim bis dato noch punktlosen HB Mülheim-Urmitz verloren die Eifeler haushoch. Einen knappen Sieg hat es derweil für den TV Welling in Trier gegeben.HB Mülheim-Urmitz – TuS Weibern 38:18 (19:7)Die Verhältnisse in der Urmitzer Peter-Häring-Halle waren schnell geklärt.

