Kellerduell in Urmitz wird für Weibern zum Debakel

Der TuS Weibern hat das Kellerduell der Handball-Oberliga in Urmitz verloren und rutschte nach hinten auf den vorletzten Platz. Besser lief’s für den TV Welling in Trier.

Der TuS Weibern hat in der Handball-Oberliga die nächste Packung kassiert: Beim bis dato noch punktlosen HB Mülheim-Urmitz verloren die Eifeler haushoch. Einen knappen Sieg hat es derweil für den TV Welling in Trier gegeben.

Die Verhältnisse in der Urmitzer Peter-Häring-Halle waren schnell geklärt.