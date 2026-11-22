HVR-Pokal der Frauen Kastellaunerinnen ohne Probleme ins Final Four Michael Bongard 22.11.2026, 10:40 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Yana Rafikova

Die HSG Kastellaun/Simmern hat einen Platz sicher im Final Four um den HVR-Pokal der Frauen. Im Viertelfinale siegte der Oberliga-Tabellenführer klar bei St. Matthias Trier.

Es ist der Abend der HSG Kastellaun/Simmern gewesen – alle Handballmannschaften der HSG gewannen. Neben den Regionalliga-Männern (34:32 in Bingen), der Oberliga-Reserve (26:25 im Derby gegen die HSG Hunsrück) und den B-Mädels (in der Bundesliga 28:27 gegen Kleenheim) durften auch die Kastellaun/Simmerner Frauen über einen Erfolg jubeln.







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