Die HSG Kastellaun/Simmern hat einen Platz sicher im Final Four um den HVR-Pokal der Frauen. Im Viertelfinale siegte der Oberliga-Tabellenführer klar bei St. Matthias Trier.
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Es ist der Abend der HSG Kastellaun/Simmern gewesen – alle Handballmannschaften der HSG gewannen. Neben den Regionalliga-Männern (34:32 in Bingen), der Oberliga-Reserve (26:25 im Derby gegen die HSG Hunsrück) und den B-Mädels (in der Bundesliga 28:27 gegen Kleenheim) durften auch die Kastellaun/Simmerner Frauen über einen Erfolg jubeln.