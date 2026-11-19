Die Handballerinnen des TV Welling kämpfen in der Regionaliga um wichtige Punkte. Gegen punktgleiche Nachbarn steht ein spannendes Heimspiel bevor.
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Die Handballerinnen des TV Welling haben die Partien gegen die Regionalliga-Spitzenteams hinter sich gebracht. Nun stehen sie vor einer Dreier-Heimspielserie gegen Teams aus ihrem Tabellenbereich. Den Auftakt dieses Triples bildet die Partie am Samstag (18 Uhr) gegen die Südpfalz-Tiger, also den punktgleichen (5:13) Tabellennachbarn.