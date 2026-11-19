TVW empfängt Südpfalz-Tiger Jetzt muss Welling mit Favoritenrolle zurechtkommen Harry Traubenkraut 19.11.2026, 11:34 Uhr

i Janina Laubenthal (am Ball) und der TV Welling empfangen am Samstag die Südpfalz-Tiger in der Nettetalhalle. HetPix

Die Handballerinnen des TV Welling kämpfen in der Regionaliga um wichtige Punkte. Gegen punktgleiche Nachbarn steht ein spannendes Heimspiel bevor.

Die Handballerinnen des TV Welling haben die Partien gegen die Regionalliga-Spitzenteams hinter sich gebracht. Nun stehen sie vor einer Dreier-Heimspielserie gegen Teams aus ihrem Tabellenbereich. Den Auftakt dieses Triples bildet die Partie am Samstag (18 Uhr) gegen die Südpfalz-Tiger, also den punktgleichen (5:13) Tabellennachbarn.







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