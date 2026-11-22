Vallendars Krimi gegen Münster HVV geht am Ende volles Risiko Tim Hammer 22.11.2026, 12:15 Uhr

i Melvin Wheaton (am Ball) erzielte fünf Treffer gegen Münster. Wolfgang Heil

Vallendars Trainer Veit Waldgenbach hatte nach der knappen Pleite gegen die TSG Münster viel Lob für seine Schützlinge übrig. Nach einem Horrorstart zeigte sein Team Moral.

Im Vorfeld hatte Veit Waldgenbach, Trainer des HV Vallendar, die Partie gegen die TSG Münster nicht unbedingt als Punktebringer angesehen. Umso bemerkenswerter war es, dass seine Handballer die Partie bis kurz vor Ende offen halten konnten. Doch am Ende stand mit dem 32:34 (13:17) nichtsdestotrotz die nächste Niederlage für den HVV in der 3.







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